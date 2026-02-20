Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы в Туношне ждут к сентябрю

В Ярославской области ГБУ «Проектный институт» планирует к 1 сентября 2026 года получить готовую проектную документацию для реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Туношне. Открытый конкурс по поиску подрядчика объявлен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По графику работ подрядная организация должна до 1 июня 2026 года выполнить инженерные изыскания, а до 1 сентября 2026 года — подготовить проект реконструкции полосы и передать его заказчику.

Цель реконструкции — повысить несущую способность и эксплуатационно-технические характеристики искусственных покрытий. Реконструкцию будут выполнять с учетом планируемой интенсивности движения воздушных судов до 2049 года. Начальная цена контракта определена в 165 млн руб. Итоги конкурса подведут 17 марта.

Как сообщал ранее губернатор Михаил Евраев, новая взлетно-посадочная полоса должна заработать до 2029 года. В рамках реконструкции она будет расширена, на эти цели в федеральном бюджете заложено 4,5 млрд руб.

Алла Чижова