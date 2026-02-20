В Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада

В пятницу ГУ МЧС по Ульяновской области со ссылкой на прогноз Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило желтый уровень опасности.

Как отметило ГУ МЧС, в пятницу утром с сохранением до вечера 20 февраля местами по региону ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный снег с гололедными явлениями. Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, водителям — соблюдать дистанцию.

Андрей Васильев, Ульяновск