Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области объявлен желтый уровень опасности из-за снегопада

В пятницу ГУ МЧС по Ульяновской области со ссылкой на прогноз Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило желтый уровень опасности.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отметило ГУ МЧС, в пятницу утром с сохранением до вечера 20 февраля местами по региону ожидаются неблагоприятные погодные условия — сильный снег с гололедными явлениями. Пешеходам рекомендовано соблюдать осторожность, водителям — соблюдать дистанцию.

Андрей Васильев, Ульяновск