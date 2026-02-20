В Ленинский районный суд Чебоксар направили уголовное дело о мошенничестве при строительстве 12 межквартальных детских площадок в 2023 году. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

В Чувашии направили в суд дело о мошенничестве при строительстве детских площадок

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, зная о проблемах у подрядчиков — ООО «Робиния» и ООО «Волгаинвестстрой» — при исполнении контрактов, предложил их руководителю содействие в принятии и оплате работ. Затем он обратился к должностному лицу Республиканской службы единого заказчика с предложением обеспечить приемку объектов за вознаграждение в 3 млн руб. Подрядчикам при этом было заявлено о сумме 5 млн руб., разницу посредник намеревался присвоить.

Из полученных 2,5 млн руб. до должностного лица он донес 1,5 млн руб., оставив 1 млн руб. себе.

Его обвинят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

