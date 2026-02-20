Прокуратура контролирует ситуацию с задержкой самолета из Челябинска в Сочи

Уральская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за задержки почти на десять часов авиарейса из Челябинска в Сочи. Сотрудники ведомства контролируют соблюдение прав пассажиров, сообщает пресс-служба.

Рейс направлением Челябинск — Сочи обслуживает авиакомпания «Победа». Самолет должен был вылететь 20 февраля в 5:35, однако время отправления перенесли на 14:25.

По данным прокуратуры, аналогичная ситуация 20 февраля произошла в Екатеринбурге. Там авиакомпания «Россия» задерживает отправление самолет в Сочи — вылет перенесен с 6:05 на 15:35. Пассажиров обеспечили напитками и горячим питанием, 18 человек также разместили в гостинице.

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, 19 февраля около 22:00 по местному времени аэропорт Сочи был закрыт из-за атаки беспилотников. Ограничения сняли только спустя девять часов. Ночью 20 февраля регионы России подверглись одной из самых массовых атак БПЛА. Согласно данным Министерства обороны РФ, с 23:00 19 февраля до 7:00 20 февраля по московскому времени средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотников, 17 из которых — над территорией Краснодарского края.

Ольга Воробьева