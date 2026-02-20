В Самаре ревнивец плеснул уксусом в лицо предпринимателю и зарезал его
Полиция оперативно задержала 59-летнего жителя Самары по подозрению в убийстве, совершенном 17 февраля в Кировском районе. Тело 52-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено возле дома на проспекте Карла Маркса. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ
Силовики установили, что погибший был предпринимателем и что у него произошел конфликт с подозреваемым. Задержанный рассказал, что встретился с жертвой на улице и во время беседы не смог сдержать эмоций.
Из-за ревности подозреваемый плеснул уксусом в лицо предпринимателю, несколько раз ударил его ножом и покинул место происшествия.
Полиция изъяла предполагаемое орудие преступления. По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого.