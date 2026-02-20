В Челябинской области определили даты крупнейших фестивалей

Правительство Челябинской области определило даты проведения крупнейших фестивалей в 2026 году. Соответствующее постановление от 19 февраля опубликовано на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Кормильцев Фото: Олег Кормильцев

Согласно документу, мероприятия запланированы на все выходные июня и июля. Так, с 5 по 7 июня в Челябинске пройдет Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни, с 12 по 14 июня — фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим» (музей-заповедник «Аркаим» в Брединском районе), с 19 по 21 июня — Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (село Демарино Пластовского округа), 26-27 июня в Челябинске состоится «Атомный выпускной».

Июль откроется областным Сабантуем. Национальный культурный праздник состоится 4 июля в Аргаяшском округе. На 9-10 июля запланирован Курчатовский фестиваль классической музыки. 25 июля состоится фестиваль «Русское поле». Оба последних мероприятия пройдут в рамках Фестиваля искусств в Челябинске. На 25-26 июля запланирован фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима».

В августе — с 27 по 29 — в Челябинске состоится Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир». На сентябрь запланированы фестивали традиционной кухни народов мира «Крынка» на Аркаиме (12-13 сентября) и Южно-Уральская книжная ярмарка «Рыжий фест» (25-27 сентября). В конце года — 12 декабря— состоится фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу Зимнего» в Челябинске.