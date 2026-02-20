Жителя Ставрополья осудили к трем с половиной годам за взятку в 2 млн рублей

Суд приговорил жителя Михайловска к трем с половиной годам колонии общего режима за покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимый пытался дать взятку в 2 млн руб. за снятие ареста с имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в марте 2025 года фигуранту предложили вознаграждение за содействие в снятии с имущества строительной организации ареста, наложенного в рамках рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве.

«При этом подсудимый не намеревался выполнять обещание, зная, что влиять на решения, принимаемые судебными приставами, он не может. Он планировал похитить денежные средства знакомого»,— отметили в прокуратуре

Довести задуманное до конца фигурант не успел, поскольку был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Приговор не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн