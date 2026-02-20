На Алтае суд ждет экс-сотрудников миграционной службы за хищение 1,3 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудника управления по вопросам миграции МВД по Республике Алтай и бывшего инспектора ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Оба обвиняются в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

По информации регионального управления Следственного комитета, в марте-сентябре 2025 года обвиняемые принимали от иностранцев документы на оказание платных услуг — оформление патентов на работу, заключение, расторжение трудовых договоров и др. Деньги, полученные от мигрантов, не вносили на счет паспортно-визового сервиса МВД России, а присваивали. По такой схеме, установило следствие, они похитили 1 млн 300 тыс. руб.

Как рассказали в прокуратуре республики, в период расследования дела ущерб возмещен обвиняемыми в полном объеме. Кроме того, в целях обеспечения исполнения наказания наложен арест на их имущество.

Илья Николаев