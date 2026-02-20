В Челябинске военного за две недели самовольного отпуска отправили в колонию

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в самовольном оставлении части на две с половиной недели (ч. 3.1 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что командование части предоставило контрактнику отпуск с 11 августа по 14 сентября 2025 года. На следующий день после его окончания военный не вернулся на службу и остался жить в Челябинске. Его обнаружила группа розыска 2 октября.

Приговор в отношении фигуранта не вступил в законную силу и может быть обжалован в Центральный окружной военный суд в течение 15 суток со дня его постановления.

Виталина Ярховска