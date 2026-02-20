В тюменских школах начнут проводить учения по отработке действий при угрозах

В Тюменской области начнут проводить учения по отработке действий при угрозах в каждом учебном семестре. Такое поручение дал губернатор Александр Моор по итогам заседания региональной Антитеррористической комиссии, сообщили в региональном правительстве.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Участники заседания подчеркнули важность подготовки учащихся, преподавателей и персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях. Губернатор также отметил необходимость укрепления взаимодействия между образовательными учреждениями и правоохранительными органами в борьбе с распространением террористических, неонацистских и других деструктивных идей среди школьников.

Отметим, за последние несколько недель в разных регионах России были зафиксированы случаи, когда школьники приходили в школу с оружием.