В Оренбуржье жители жалуются на списание в автобусах стоимости, превышающей тариф

В управление Роспотребнадзора по Оренбургской области поступают обращения, в которых потребители жалуются, что при оплате проезда в маршрутных автобусах путем безналичной оплаты с карты списывается стоимость, превышающая установленный тариф в два и более раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В январе 2026 года гражданин сообщил, что водитель маршрутного автобуса № 158 (деятельность на котором осуществляет ООО «Орентрансгрупп») через терминал списал с банковской карты пассажира сумму проезда, которая в три раза превышает стоимость поездки.

В управлении отмечают, что водитель маршрутного транспортного средства не вправе в одностороннем порядке изменять (повышать) стоимость проезда. Управление внесло предостережение ООО «Орентрансгрупп». Потребителю рекомендовали обратиться в адрес перевозчика с требованием вернуть излишне уплаченные деньги.

Руфия Кутляева