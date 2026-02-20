Спортсмены из Самарской области примут участие в Югорском лыжном марафоне

В XIII Югорском лыжном марафоне, одном из крупнейших лыжных соревнований в России, примут участие более 2 тыс. спортсменов. В этом году число участников из Самарской области выросло в 9 раз по сравнению с 2025 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мероприятие пройдет 4 и 5 апреля в Ханты-Мансийске, где будут соревноваться любители и профессионалы на дистанциях 5 км и в свободном стиле. Призовой фонд составит 2,5 млн рублей. Соорганизатором и генеральным спонсором соревнований выступает банк ВТБ.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 года. В прошлом году на старт вышли более 3,8 тыс. человек. Марафон входит в тройку самых массовых спортивных событий в России.

Андрей Сазонов