Циклон закроет небо Петербурга плотными облаками и вызовет снегопад
Погоду в Санкт-Петербурге 20 февраля будет формировать западная периферия активного циклона, в связи с чем в городе ожидаются плотная облачность и снег, а температура останется ниже многолетних средних значений. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в Петербурге составит -8…-10 градусов, в Ленинградской области — -7…-12 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и вернется к норме — 760 мм рт. ст.
На следующий день, 21 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до -11…-13 градусов, днем температура вырастет до -1…-3 градусов.