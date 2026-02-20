Циклон закроет небо Петербурга плотными облаками и вызовет снегопад

Погоду в Санкт-Петербурге 20 февраля будет формировать западная периферия активного циклона, в связи с чем в городе ожидаются плотная облачность и снег, а температура останется ниже многолетних средних значений. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Температура воздуха в Петербурге составит -8…-10 градусов, в Ленинградской области — -7…-12 градусов. Ветер западный, 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и вернется к норме — 760 мм рт. ст.

На следующий день, 21 февраля, существенных осадков не ожидается. Ночью похолодает до -11…-13 градусов, днем температура вырастет до -1…-3 градусов.

Артемий Чулков