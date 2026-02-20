Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 20 февраля, на территории Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Учебные стрельбы проведут дважды. Первые запланированы на период с 09:00 до 12:00, вторые — с 13:00 до 22:00 в акватории Морского порта Сочи. Перед их началом, в 08:50, жителей города оповестят.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении администрации.

Алина Зорина