Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителей Сочи предупредили о проведении учебных стрельб

Сегодня, 20 февраля, на территории Сочи запланировано проведение учебных стрельб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Учебные стрельбы проведут дважды. Первые запланированы на период с 09:00 до 12:00, вторые — с 13:00 до 22:00 в акватории Морского порта Сочи. Перед их началом, в 08:50, жителей города оповестят.

«Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности»,— говорится в сообщении администрации.

Алина Зорина

Новости компаний Все