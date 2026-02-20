Первый этап Багаевского гидроузла готов к навигации-2026

Первый этап строительства Багаевского гидроузла готов к эксплуатации в навигацию 2026 года. Об этом сообщил «ПортНьюс» со ссылкой на заместителя генерального директора компании «СоюзГидроТранс» и руководителя проекта Багаевского гидроузла Артема Бабошкина.

Акты о вводе во временную эксплуатацию судоходного шлюза и водосборной плотины были подписаны в декабре 2025 года. Весной 2026 года планируется, что суда смогут передвигаться по реке Дон через шлюзовые камеры.

На данный момент подтверждена эффективность ключевых компонентов гидроузла. Системы шлюзования прошли тестирование, оборудование проверено на работоспособность, а технологические процессы водосбросной плотины и судоходного шлюза отработаны в полном объеме.

Тестовое шлюзование судов с проектными характеристиками прошло без инцидентов.

Наталья Белоштейн