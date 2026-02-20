В аэропорту Краснодара задержаны 16 рейсов

По данным на 08:20, в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержаны 16 рейсов. Информация указана на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На вылет задержано девять рейсов в Махачкалу, Ташкент, Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Екатеринбург. На прилет задерживается семь рейсов из Ташкента, Махачкалы, Антальи, Сургута, Москвы и Санкт-Петербурга. Один рейс из Еревана отменен.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Краснодара. Утром их сняли. По данным Минобороны РФ, в ночь на 20 февраля над Краснодарским краем сбили 17 БПЛА, над акваторией Черного моря — 28 и еще 24 — над акваторией Азовского моря.

Алина Зорина