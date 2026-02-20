В Дагестане сервис такси и онлайн-супермаркет внесут в белый список

В Минцифры РФ рассмотрят заявку властей Республики Дагестан на включение региональных сайтов в белый список на фоне ограничений мобильного интернета. Речь идет о сервисе «Такси Анжи», онлайн-сервисе супермаркета «Зеленое яблоко» и системе высокоточного позиционирования. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы министерства цифрового развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что указанные сервисы являются востребованными в зоне действия ограничений мобильного интернета, а также имеют социальную и экономическую значимость для региона.

В данный момент на территории республики режиме офлайн работают портал «Госуслуги», социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и Мах, сервисы Mail.ru, маркетплейсы Ozon и Wildberries, площадка объявлений Avito, а также «Т-Банк».

Наталья Белоштейн