СПК оштрафовали за использование неисправного состава для перевозки пассажиров

АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) оштрафовали на 100 тыс. руб. за использование неисправного подвижного состава для перевозки пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Серовская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что предприятие использовало для перевозки пассажиров технически неисправный состав, что повлекло его поломку 24 декабря прошлого года по маршруту «Бокситы – Екатеринбург». Из-за этого произошла задержка в движении более чем на три часа.

«По инициативе транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей»,— прокомментировали в прокуратуре. Кроме того, два должностных лица Сервисного локомотивного депо Серов были привлечены к дисциплинарной ответственности.