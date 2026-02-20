Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СПК оштрафовали за использование неисправного состава для перевозки пассажиров

АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) оштрафовали на 100 тыс. руб. за использование неисправного подвижного состава для перевозки пассажиров, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Серовская транспортная прокуратура провела проверку, в ходе которой было установлено, что предприятие использовало для перевозки пассажиров технически неисправный состав, что повлекло его поломку 24 декабря прошлого года по маршруту «Бокситы – Екатеринбург». Из-за этого произошла задержка в движении более чем на три часа.

«По инициативе транспортного прокурора перевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей»,— прокомментировали в прокуратуре. Кроме того, два должностных лица Сервисного локомотивного депо Серов были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Новости компаний Все