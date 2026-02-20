Дочерняя компания ставропольского «Арнеста» купила российское подразделение Avon

Компания «Арнест Юнирусь», входящая в ставропольское АО «Арнест», приобрела российское подразделение Avon, которое ранее находилось в собственности бразильской компании Natura. Стоимость сделки составила 2,5 млрд руб. Об этом сообщил

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Forbes.

По данным издания, правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила передачу активов под российскую юрисдикцию. В результате этой сделки компания «Арнест Юнирусь» получила контроль над производственными и операционными активами Avon, включая завод компании в Наро-Фоминске.

Подразделение ставропольской компании «Арнест» планирует расширить ассортимент, включающий 46 торговых марок, и занять новые позиции в сфере декоративной косметики и парфюмерии. Главной целью предприятия станет возобновление работы завода Avon в Наро-Фоминске.

