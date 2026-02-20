Средневзвешенная ставка по ИТ-ипотеке в Удмуртии составила 5,8% в 2025 году

281 сотрудник ИТ-компаний Удмуртии воспользовался программой льготного кредитования в 2025 году, получив ипотеку по средневзвешенной ставке 5,8%. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, общий объем сделок превысил 1,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала действия программы в регионе было заключено 1,3 тыс. кредитов на сумму 7,1 млрд руб., что ставит Удмуртию на 16 место среди 80 регионов, участвующих в программе. Льготное кредитование помогает удерживать специалистов в регионе: за последний год число айтишников увеличилось на 12,8% и достигло 11,7 тыс. человек.

Программа льготного кредитования действует до 2030 года. Ставка составляет 6% годовых, максимальный размер субсидируемого кредита — 9 млн руб., минимальный первоначальный взнос — от 20%. ИТ-ипотека доступна только для нового жилья.

Для получения ИТ-ипотеки необходимо соответствовать ряду требований, включая гражданство РФ, трудоустройство в аккредитованной компании и среднюю зарплату от 90 тыс. руб. Список организаций, чьи сотрудники могут оформить кредит на льготных условиях, обновляется дважды в год.

Анастасия Лопатина