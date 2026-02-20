В Челябинске проверили деятельность спа-салона

Полицейские Челябинска проверили законность деятельности спа-салона в Калининском районе. Четырех сотрудниц доставили в отдел, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Жалобы на салон в многоквартирном доме в полицию подали горожане. Сотрудники правоохранительных органов при силовой поддержке бойцов ОМОН управления Росгвардии осмотрели помещения. Они детально изучили документы и опросили работников на предмет осуществления услуг приватного характера. Четырех сотрудниц салона доставили в районный отдел полиции, дактилоскопировали и проверили по базам данных МВД.

Виталина Ярховска