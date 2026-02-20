Подрядчика осудили по делу о гибели работников при ремонте цеха колонии на Урале

В Нижнем Тагиле вынесен приговор директору подрядной организации «Новый Мир» Александру Шубину по делу связанному с гибелью двух рабочих при обрушении кровли цеха колонии. Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, он признан виновным по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло по неосторожности смерть двух человек). Тагилстроевский райсуд назначил Александру Шубину наказание в виде 3 лет 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

По данным следствия, в мае 2023 года Александр Шубин заключил контракт с ФКУ «Исправительная колония № 5» на ремонт кровли здания цеха № 2 «Прессовый». В период с июня по июль 2023 года он привлек к работам четырех человек, не имеющих необходимых профессиональных навыков. При этом он не проводил оценку технического состояния конструкций и не обеспечивал соблюдение технологий и мер безопасности.

20 июля 2023 года произошло обрушение кровли, в результате чего трое рабочих упали с высоты не менее 12 метров. Двое из них погибли, третий получил тяжелые травмы. Колонии был причинен ущерб на сумму более 1,5 млн руб. Суд установил факт трудовых отношений с погибшими и пострадавшим, и прокуратура взыскала компенсацию морального вреда.

Александр Шубин свою вину не признал. Помимо принудительных работ суд также запретил ему заниматься руководящей деятельностью в строительной сфере на два года.