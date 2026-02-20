Опубликован график расчистки и вывоза снега в Ижевске на выходных

20 февраля с 9:00 до 16:00 в Ижевске будут проводится снегоуборочные работы на ул. Селтинской, в проезде от Мужвайской до Базарной площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

21 февраля с 9:00 до 16:00 будет очищаться шлюзовой проезд по ул. Клубная от Мужвайской до О. Драгунова. Кроме того, в ночь с 24 на 25 февраля запланирована очистка ул. Г. Кулаковой.

Жителей попросили не парковать автомобили на указанных участках для обеспечения качественной уборки снега.

Анастасия Лопатина