Самолеты из Челябинска в Сочи и Душанбе задерживаются

Рейсы из Челябинска в Сочи и Душанбе, а также из Сочи и Краснодара 20 февраля задерживаются. Информация опубликована на онлайн-табло городского аэропорта.

Рейс из Челябинска в Сочи от компании «Победа» должен был отправиться в 5:35 20 февраля, сейчас расчетное время указано 12:25. Вылет в Душанбе от перевозчика Ural Airlines планировали в 9:05, он передвинут на 16:00. Кроме того, отменен рейс в Москву от компании «Аэрофлот».

Рейс из Краснодара в Челябинск от Ural Airlines должен был отправиться в 21:50 19 февраля, но задерживается до 14:55 20 февраля. Вылет из Сочи от компании «Победа» планировали в 4:30, сейчас расчетное время 13:50. Отменен и обратный рейс из Москвы в Челябинск от «Аэрофлота».

В Краснодарском крае в ночь на 20 февраля произошла атака дронов. Вечером 19 февраля «Аэрофлот» сообщил о переносе либо отмене некоторых рейсов в связи со снегопадом.

Виталина Ярховска