Ограничения на полеты в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняты

В аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения на работу трех авиагаваней были введены вечером 19 февраля. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, 19 февраля в период с 20:00 до 23:00 над Краснодарским краем сбили 16 беспилотников, семь — над акваторией Азовского моря и шесть — над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит над Республикой Адыгея.

Алина Зорина