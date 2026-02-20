Над Кубанью и Черным морем сбили 22 БПЛА

Над территорией Краснодарского края и акваторией Черного моря суммарно сбили 22 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы дежурными средствами ПВО 19 февраля в период с 20:00 до 23:00. Всего над регионами РФ уничтожили 48 БПЛА. 16 беспилотников сбили над Краснодарским краем, еще 16 — над территорией Республики Крым, семь — над акваторией Азовского моря и шесть — над акваторией Черного моря. Один БПЛА был сбит над Республикой Адыгея.

«Ъ-Кубань» писал, что в ночь на 20 февраля в Сочи была задействована система противовоздушной обороны, велось отражение атаки беспилотных летательных аппаратов. Все экстренные службы были приведены в состояние максимальной готовности. В Анапе также активировали системы оповещения населения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов. При подаче сигнала «Внимание всем» жителям и гостям города предписано незамедлительно соблюдать меры безопасности.

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили над Краснодарским краем 12 беспилотников.

Алина Зорина