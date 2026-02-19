В Сочи объявлена угроза атаки БПЛА

В Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности. Находящимся в помещениях советуют не подходить к окнам и укрыться в комнатах, окна которых не выходят на морскую сторону, либо в помещениях без окон — коридорах, ванных, туалетах или кладовых. Тем, кто оказался на улице, рекомендуется спуститься в цокольные этажи ближайших зданий, использовать подвалы, тоннели, подземные переходы и парковки.

Власти подчеркивают, что автомобиль не является безопасным укрытием, также не следует прятаться у стен многоквартирных домов. Горожан просят не вести фото- и видеосъемку работы систем ПВО, беспилотников и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов.

Жителям рекомендовано сохранять спокойствие и ожидать официальной отмены сигнала. Телефон экстренных служб — 112.

Вячеслав Рыжков