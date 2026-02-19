Русский шансон, опасная игра или детективный квест

В ближайшие пятницу и длинные праздничные выходные ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты классической или патриотической музыки, послушать рок или шансон, посмотреть спектакли или кинопремьеры, принять участие в раскрытии секретов или спасении затерянного племени. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

20 февраля в 20:00 в арт-пространстве «Особняк 1898» — концерт «Магия свечей: От Вивальди до рок-хитов». Квартет PASSIONE исполнит музыкальные шедевры от эпохи барокко до хитов легендарных рок-групп.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

21 февраля в 15:00 в Конгресс-холле ДГТУ выступит многократная обладательница премии «Шансон года» Любовь Успенская. Певица популярна среди ценителей городского романса как в России, так и за ее пределами. В программе — хорошо известные и новые песни.

Стоимость билетов — от 5500 руб. (16+)

21 февраля в 18:00 в Ростовской филармонии — выступит оркестр русских народных инструментов «Дон» с программой «Державы верные сыны», посвященный Дню защитника Отечества. Прозвучат военные и патриотические песни.

Стоимость билетов — от 300 руб. (0+)

22 февраля в 19:00 на сцене КСК «Экспресс» — рок-исполнитель Гарик Сукачев с большой праздничной программой. В ней, по словам организаторов, будут главные хиты музыканта и драйвовое шоу.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

23 февраля в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ — выступление народного артиста России, обладателя именной звезды на московской «Площади звезд» Александра Малинина. 40 лет артист сохраняет верность русской вокальной школе, исполняя под гитару классические и современные романсы.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

20 февраля в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В основе этого произведения — одноименная драма Льва Мея. Это масштабная история из эпохи Ивана Грозного. Она повествует о трагической любви, опричнине и роковых страстях. Постановка включает яркие исторические сцены, раскрывая историю красавицы Марфы, ставшей жертвой интриг.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

21 февраля в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — «Линия соприкосновения». Частный дом где-то на Луганщине, наши дни. С фронта домой поздравить отца с юбилеем приехал Виктор. Его встречают мать и любовь его юности — жена старшего брата, Сергея. Они не виделись больше десяти лет, и им предстоит о многом поговорить. По воле случая в этот же день домой приехал и Сергей, воюющий по другую сторону линии соприкосновения.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

22 февраля в 11:00 в Молодежном театре — «Сказка о царе Салтане» в постановке Михаила Заеца. Герои пушкинской сказки в стихах словно сходят со страниц классической книги в суету XXI века.

Стоимость билетов — от 900 руб. (6+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы картины режиссера Сарика Андреасяна по классическому произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Остановившийся на постой в деревенском доме царь влюбляется в милую, добрую и простую девушку, которая хочет родить ему богатыря. Девушка выходит замуж за царя, рожает сына. Однако сестры и бабка захотели погубить «и царицу, и приплод».

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Для любителей приключений — фильм «Красавица». Разгар блокады, зима 1941 года. Старшина Николай Светлов оправился от тяжелой контузии и получает назначение в ленинградский зоосад. Там сотрудники ежедневно спасают животных от голодной смерти. Особое место занимает бегемотиха по кличке Красавица.

Стоимость билетов — от 540 руб. (18+)

Еще одна премьера — триллер «Кто-то должен умереть». Когда Юля узнает об измене любимого мужа, то решает отравить его и любовницу. Для этого она отправляется с мужем в загородный дом и приглашает туда любовницу с партнером. Героиня устраивает для всех смертельно опасную игру.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

20, 21 и 22 февраля с 10:00 до 19:00 в центре «Ашан-сити» — мультимедийная выставка «Дикая Африка». Это проект, использующий современные технологии для полного погружения в атмосферу жаркого континента. На площадке размещены 39 интерактивных аудиовизуальных инсталляций, 40 проекторов воссоздают атмосферу джунглей. Спецэффекты помогут посетителям выставки вызвать тропический дождь, подняться на водопад Виктория, совершить полет над саванной на птице-носороге и даже поучаствовать в спасении затерянного племени.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

20, 21 и 22 февраля с 10:00 до 18:00 в Quest Stars | Kvestrum на пр. Буденновском — квест средней сложности «Шерлок Холмс» по мотивам произведений Артура Конан Дойла. Участников ждет погружение в мир загадок, где им предстоит раскрыть секреты тайников и разгадать головоломки «от Шерлока».

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

