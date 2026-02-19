Главу предприятия в КБР подозревают в уклонении от уплаты налогов на 506 млн рублей

В Кабардино-Балкарии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что в 2018-2019 годах директор организации внес в налоговые декларации заведомо ложную информацию о финансово-хозяйственных операциях. Таким способом он избежал выплаты налогов и сборов на сумму 506 млн руб.

Следователи продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев