В Новороссийске объявлена воздушная тревога

В Новороссийске включили сирены воздушной тревоги из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. Согласно рекомендациям экстренных служб новороссийцам предписано укрыться в помещениях без окон.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Мэр призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в социальных сетях администрации, на радио «Новая Россия» (104 ФМ) и телеканале «Новороссийск».

Глава города напомнил о запрете публиковать в соцсетях фото и видео отражения атак, работы средств защиты объектов и действий спецслужб.