Сирены включили в Анапе и Геленджике

В Анапе и Геленджике включили сирены из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Информацию об опасности распространяет оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Управление гражданской защиты Краснодара Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

Властями даны рекомендации для населения. Находящимся на улице советуют зайти в здание — в подвал, цокольный этаж или помещение без оконо. Тем, кто находится дома рекомендуется применить правило двух стен — укрыться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате, расположенной внутри квартиры. Автомобиль не подходит для защиты, поскольку не обеспечивает достаточной безопасности.

Жители должны оставаться в укрытии до официального уведомления об отмене опасности. Власти призывают сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не передавать недостоверные сведения.

Оперштаб напоминает, что съемка и публикация материалов о работе дронов, систем противовоздушной обороны и спецслужб запрещена. Телефон экстренных служб — 112.

Наталья Решетняк