Главные новости за 19 февраля. Кавказ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало национальный рейтинг качества жизни регионов России по итогам 2025 года, и Ставропольский край поднялся сразу на десять позиций.

В поселке Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии сошла лавина и повредила два кемпинга и автомобиль. Инцидент произошел 19 февраля 2026 года на улице Банковской, на территории базы отдыха.

Прокуратура Северо-Западного района Владикавказа вскрыла нарушения антикоррупционного законодательства у Махарбека Хадарцева, экс-главы муниципального образования города с 2014 по 2019 год. По ее требованию в доход государства обращено имущество экс-чиновника.

Специалисты ПАО «Россети Северный Кавказ» выявили в 2025 году 128 фактов незаконной работы майнинг-ферм в Северо-Кавказском федеральном округе — почти втрое больше, чем 55 случаев годом ранее. Ущерб превысил 1 млрд руб., что на 42,6% выше уровня 2024 года.

В Дагестане планируют увеличить площадь орошаемых земель до 69,4 тыс. га за счет реконструкции оросительных систем в Кизлярском и Тарумовском районах. Общий объем финансирования проекта составит 4,2 млрд руб.