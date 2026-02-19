В Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников

На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение адресовано жителям и гостям города-героя. При включении сирен и подаче сигнала «Внимание всем» необходимо незамедлительно соблюдать меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Гражданам, находящимся в жилых помещениях, рекомендовано не приближаться к оконным проемам. В качестве укрытия следует выбирать комнаты, окна которых не выходят в сторону моря, либо помещения без окон со сплошными стенами — коридоры, ванные комнаты, санузлы и кладовые. Такие пространства обеспечивают наибольшую защиту в случае чрезвычайной ситуации.

Тем, кто оказался на улице в момент подачи сигнала тревоги, предписано оперативно проследовать в цокольный этаж ближайшего здания либо воспользоваться подземным переходом или парковкой. Отдельно подчеркивается, что автомобиль не может служить надежным укрытием. Также небезопасно находиться у стен многоквартирных домов.

Жителям рекомендуется сохранять спокойствие и строго следовать официальным указаниям. Сигнал тревоги будет отменен сразу после стабилизации обстановки и подтверждения безопасности.

Информацию о текущей ситуации и последующих решениях необходимо отслеживать в официальных источниках.

Мария Удовик