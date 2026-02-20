Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по числу вакансий «на удаленке» в 2025 году

Краснодарский край занял третье место среди российских регионов по количеству предложений удаленной работы в 2025 году. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе hh.ru, на регион пришлось более 43 тыс. вакансий, что составляет 5% от общероссийского показателя.

Лидером рейтинга стала Москва с показателем свыше 230 тыс. вакансий (25%). На втором месте расположился Санкт-Петербург с более чем 60 тыс. предложений об удаленной работе (6%).

Структура спроса демонстрирует доминирование технологического сектора: 49% дистанционных вакансий приходилось на IT, а 27% — на телекоммуникации. Организации, оказывающие услуги населению, и финансовый сектор заняли по 9% рынка соответственно.

В профессиональном разрезе наибольший спрос сохранялся на операторов колл-центров и специалистов контактных центров — 19,3 тыс. вакансий (44% от общего объема). Для менеджеров по продажам и работе с клиентами открыли 7,4 тыс. позиций (17%), маркетологи и интернет-маркетологи получили 1,4 тыс. предложений (3%), а специалисты технической поддержки — 1,2 тыс. мест (3%).

По данным опроса более 230 работодателей, проведенного hh.ru, удаленная занятость все чаще рассматривается как гибкий инструмент управления персоналом. Более 74% компаний придерживаются ситуативного подхода: формат работы зависит от задач и уровня самостоятельности сотрудника.

Порядка 38% респондентов заявили о положительном отношении к удаленке и готовности перевода разных категорий работников на такой режим по их просьбам. Негативный взгляд на дистанционную занятость есть лишь у 26% опрошенных работодателей.

Кроме того, большинство компаний (75%) не поддерживают идею снижения зарплаты из-за удаленного формата, рассматривая его как способ организации труда, а не основание для пересмотра стоимости специалиста.

Нурий Бзасежев