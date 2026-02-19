Полиция не нашла взрывоопасных предметов в школах Северной Осетии

В Северной Осетии правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов в образовательных учреждениях. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

«Правоохранительные органы провели необходимый комплекс проверочных мероприятий. Обследовали каждый объект. Никаких подозрительных предметов не обнаружено»,— написал глава региона.

Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что утром 19 февраля в образовательные учреждения республики Северная Осетия-Алания начали поступать сообщения о возможном минировании зданий.

Константин Соловьев