Спектакли «Я выбираю свободу» и «Крысолов», выставка «Северное солнце» и разговоры о Петербурге с Андреем Могучим

Календарная зима близится к завершению. Несмотря на прогноз погоды, в котором теплые деньки не запланированы, неизбежное скорое наступление весны внушает оптимизм и повышает настроение. Культурная жизнь Петербурга от погоды, к счастью, не зависит: в театрах — аншлаги, в музеях — новые выставки. «Ъ Северо-Запад» все также помогает вам выбрать мероприятия, чтобы провести предстоящие выходные и вечера после работы в интересной компании.

Фото: Большой театра кукол

Фото: Большой театра кукол

Пока холода не отступают, проводить вечера советуем вам в теплых залах театров или музеев. В пятницу, 20 февраля, на Малой сцене Большого театра кукол (БТК) — первый спектакль поэтической трилогии, посвященной русским поэтам XX века, «Башлачев. Человек поющий». Главный режиссер БТК Руслан Кудашов открывает музыканта Александра Башлачева как трагического поэта, творчество которого не утратило глубины и актуальности. На сцене актеры поют и читают стихи, создавая образы знакомых героев. «Постепенно из многоголосья прорывается тема Поэта, который не готов и не станет подчиняться давящим обстоятельствам, для которого главная ценность — свобода»,— описывают авторы свою постановку.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Желающим выбраться за пределы центра города предлагаем отправиться в Царское Село. Советуем прогуляться по парку без толп туристов и посетить новую выставку «Северное солнце» в Екатерининском дворце — совместный проект ГМЗ «Царское Село» и Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея. В течение двух месяцев в парадных залах посетители смогут полюбоваться придворными платьями и мундирами представителей императорского двора в сравнении с аутентичными головными уборами крестьянок Русского Севера. Все собранные предметы расшиты золотыми и серебряными нитями. Экспозиция показывает трансформацию народного художественного промысла — золотошвейного ремесла — от крестьянского быта до императорских мастерских. Автор художественной концепции — петербургский театральный художник Юрий Сучков. Не пропустите. Затем выставка переместится в Нижний Новгород, а позже в Архангельск.

На выходных, 21 и 22 февраля, в ресторане «Метрополь» пройдет премьера гастрономического мюзикла «Назначь мне свидание» по хитам композитора Андрея Петрова. Автору музыки к известным советским фильмам в этом году исполнилось бы 95 лет. В центре сюжета — романтически-комедийная история трех подруг и знаменитого артиста. Действие разворачивается сразу в нескольких эпохах, символизировать каждую из которых будет известная мелодия. К каждому действию зрителям подадут блюдо, созданное бренд–шефом ресторана специально для мюзикла. В главных ролях звезды российского музыкального театра: Кирилл Гордеев, Максим Ханжов, Манана Гогитидзе, Елена Газаева, Наталия Диевская.

Фото: из личного архива Константина Учителя

Фото: из личного архива Константина Учителя

Вечером субботы, 21 февраля, в Европейском университете стартует цикл видеопоказов «Мое и наше» с профессором Школы искусств и культурного наследия Константином Учителем. На первой встрече покажут спектакль-концерт «Путь Весны священной», который был создан к 100-летию мировой премьеры балета Игоря Стравинского «Весна священная». Спектакль был записан в Парижской филармонии. Историк театра, педагог Константин Учитель прокомментирует запись постановки. На двух последующих встречах зрителям покажут спектакли «Разговоры беженцев», «Кабаре НЭП», а также фрагменты из «Маршрута "Старухи"», «Хармс-Елки», «Списка Паперной» и «Мейерхольд-Петербурга».

В воскресенье, 22 февраля, в пространстве «Исткабель» пройдет спектакль Невидимого театра «Я выбираю свободу» — квартирник по воспоминаниям поэта, драматурга Александра Галича из книги «Генеральная репетиция». Режиссер Семен Серзин объединил в постановке тексты Александра Галича и песни Вени Д’ркина — «далеких по времени, но близких друг к другу по ощущению свободы». «Иногда свобода кажется невидимой, а мы продолжаем в нее верить. В воспоминаниях Галича юмор и жизнелюбие сталкиваются с абсурдностью эпохи и пытаются победить несвободу. Для нас очень важно, чтобы эти тексты были услышаны сегодня»,— пишут создатели спектакля.

Фото: театр КукФо

Фото: театр КукФо

В этот же день в театре КукФо на Пушкинской известная кукольная поставка «Птифуры. Бабушки» режиссера Анны Викторовой. Спектакль состоит из скетчей «про старичков и старушек»: зрители увидят знакомые образы бабушек, которые в нашем детстве сидели возле подъездов, продавали семечки, спешили на рынок за продуктами. Уютный спектакль помогает окунуться в детство и вспомнить тех, кто был нам так дорог. Авторы хотели рассказать зрителю, что дедушки и бабушки, несмотря на огромный жизненный опыт, бывают беззащитны и нуждаются во внимании, у них есть характерные причуды и особенности поведения, и эти уникальные старички и старушки никак не хотят взрослеть.

В понедельник, 23 февраля, вторая часть кукольного бестселлера — «Птифуры. Дедушки». Главными героями второй части, исходя из названия, стали Дедушки. Они сидят на лавочке в парке и рассказывают незнакомцу про свое хобби, разговаривают с котом, играют с внучкой в шахматы, летают над городом (да-да, именно так!) или сочиняют с соседом по больничной палате разные небылицы.

Фото: Театра им. Ленсовета

Фото: Театра им. Ленсовета

Завершить трехдневные выходные предлагаем в Театре имени Ленсовета: 23 февраля на сцене драма французского автора Дидье Карона «Фальшивая нота» (реж. Владимир Петров). По сюжету всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром, раздражен и раздосадован. В этот момент в его гримерку врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф, расточая комплименты. Чем закончится эта встреча? «Пьеса заставляет задуматься о соразмерности преступления и расплаты за него, о пафосе справедливого отмщения и безжалостной изощренности мести. Этот вполне детективный сюжет несет в себе неразрешимые вопросы этического плана. Фальшивая нота в пронизанной музыкой пьесе имеет отношение не только к скрипичной аппликатуре, но и к целиком прожитой жизни персонажей»,— говорит Владимир Петров. А если не удастся дойти до театра в воскресенье, то запланируйте просмотр спектакля на 26 февраля.

На сцене БКЗ «Октябрьский» 23 февраля состоится концерт Дениса Майданова в сопровождении группы «Терминал D». Исполнитель поет о жизни, семье, верности, дружбе, о выборе, стойкости характера. Концерт пройдет в рамках гастрольного тура по 50 городам России, который начался 17 февраля в день 50-летия Дениса Майданова.

Во вторник, 24 февраля, в катакомбах Петрикирхе, пройдет спектакль «Крысолов» (реж. Джулиано Ди Капуа) Театро Ди Капуа. В основу постановки легла одноименная пьеса Марины Цветаевой, переосмысливающая немецкую легенду о Крысолове. Режиссер поднимает тему одиночества детей в мире взрослых — в мире, в котором дети страдают от равнодушия и невнимания. В одной истории переплелись интервью малолетних заключенных российских тюрем, детей из неблагополучных семей, оказавшихся в колониях общего режима по недоразумению и недосмотру взрослых и труды Блаженного Августина «О происхождении зла». В 2024 году за роль в «Крысолове» актриса Илона Маркарова получила «Золотую маску» в категории «За лучшую женскую роль. Драматический театр».

На сцене Михайловского театра, 25 февраля, покажут оперу Петра Чайковского «Пиковая дама» в постановке уже бывшего директора и художественного руководителя театра Владимира Кехмана. Премьера состоялась в сентябре 2025 года. «Режиссер по-новому расставил акценты в музыкальной драматургии. Он исследовал природу человеческих страстей и слабостей и переосмыслил ключевые идеи знаменитой оперы — предопределенность судьбы, власть денег и страсть, губящую любовь»,— говорится на сайте театра.

Фото: проект «Русские музыкальные сезоны»

Фото: проект «Русские музыкальные сезоны»

В знаменитом особняке Половцова — Доме архитектора продолжается цикл концертов «Архитектурный джаз» от команды проекта «Русские музыкальные сезоны». Вечером четверга, 26 февраля, зрители смогут насладиться классическими и современными, экспериментальными джазовыми композициями в уникальных интерьерах особняка. Артисты создадут атмосферу, в которой каждый аккорд — это кирпичик в арт-конструкции жанра.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В «Доме Культуры Лурье» продолжается уникальный проект «Собрание сочинений. Встречи на Невском», в рамках которых известные петербуржцы рассказывают о своем Петербурге и о роли города в их судьбе. В следующую пятницу, 27 февраля, в гости к историку, петербургскому краеведу Льву Лурье придет Андрей Могучий. На встрече, которая пройдет в отеле «Коринтия», знаменитый режиссер расскажет о детстве на Комаровской даче, учебе в 107-й школе у Финляндского вокзала, театральной студии в общежитии на Ржевке и тусовке на Пушкинской, 10. О том, какое влияние оказал на него город, как сформулировал его мироощущение. «Зафиксировать уже уходящую повседневность через диалог со значимыми, наблюдательными, важными для города людьми — это важная гуманистическая задача»,— отмечает Лев Лурье. Со-модератором встречи с Андреем Могучим выступит директор Александринского театра Александр Малич.

Команда проекта «Русские музыкальные сезоны» продолжает цикл событий #В_СВЕЧАХ и вновь превращает исторические особняки и дворцы Петербурга в уютные концертные площадки. В последний день зимы, 28 февраля, в парадном зале усадьбы Державина зазвучит классическая музыка разных эпох. На концерте с символичным названием «Весна идет» музыканты Петербурга исполнят инструментальные и вокальные произведения великих классиков и, возможно, тем самым приблизят наступление тепла.

Фото: Театра им. Ленсовета

Фото: Театра им. Ленсовета

В этот же день на сцене Театра имени Ленсовета — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира, самая известная в мире трагедия о любви. Режиссер Мария Романова попыталась сделать спектакль гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи. «Что еще остается нам в сегодняшнем дне, как не уйти с головой в мир красоты и вечных тем любви и смерти, вражды и упования на мир… И где эта Любовь, что как комета, как вспышка света двух юных душ озарила вселенную красотой и пламенем чувств, но угасла в жизни, чтобы остаться в вечных творениях поэтов и художников, изменив мир в лучшую сторону»,— говорит Мария Романова.

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

В клубе Base 28 февраля выступит Vini Vici — дуэт ди-джеев Матана Кадоша и Авирама Сахарая, «героев психоделического транса с восточным колоритом». Музыканты начинали еще в 2000-х в электронном проекте Sesto Sento, но именно под именем Vini Vici в 2010-х добились успеха. Представители электронной сцены готовятся удивить петербургских зрителей и растопить своей музыкой лед.

В воскресенье, 1 марта, «Театральный проект 27» представит премьеру спектакля «Лето» режиссера Дмитрия Мулькова и драматурга Лары Бессмертной. Цель проекта — создать вместе с молодыми режиссерами спектакли нового поколения для подростков. «Лето» — постановка в жанре ностальгической драмы — расскажет о счастливых лагерных днях и о том, как не застревать в воспоминаниях. «Как жить дальше, когда этот мир остается позади и приходит суровая зима с постылой рутиной?» — задаются вопросом авторы и пытаются дать на него ответ.

В Доме Радио, 28 февраля и 1 марта, пройдет камерный концерт солистов оркестра и хора musicAeterna «Lachrim?: Джон Доуленд. К 400-летию со дня смерти». Джон Доуленд — английский композитор и лютнист эпохи Возрождения. В программе вечера, автором которой выступила лютнистка Марина Белова, весь спектр любимых жанров композитора: песни с лютней, лютневые соло, вокальные и струнные консорты, а также их сочетания. В концерте прозвучат и широко известные, и редко исполняемые сочинения мастера.

Подготовила Надежда Ярмула