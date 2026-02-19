В 2026 году на развитие растениеводства в Краснодарском крае направят 5,3 млрд

В 2026 году на развитие растениеводства в Краснодарском крае будет направлено 5,3 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора Вениамина Кондратьева на краевом предпосевном совещании, проведенном в Кубанском государственном аграрном университете.

Всего на господдержку агропромышленного комплекса региона предусмотрено более 10 млрд руб. Губернатор подчеркнул, что агрострахование остается ключевым инструментом защиты бизнеса от аномальных и непредсказуемых погодных условий. В этом году на субсидирование страховых полисов выделено более 400 млн руб.

«Мы ожидаем от хозяйств бережного и ответственного отношения к земле. Сохранение плодородия почв — важнейший фактор, позволяющий Кубани сохранять статус ведущего сельхозпроизводителя страны»,— отметил господин Кондратьев.

Председатель Законодательного Собрания края Юрий Бурлачко сообщил, что с марта 2026 года за нарушение требований по сохранению почв будет введена административная ответственность. «Даже самый технологичный подход не компенсирует недостаток гумуса в почве, от которого зависят показатели сельского хозяйства. Сохранить черноземы и остановить их деградацию — задача номер один»,— подчеркнул господин Бурлачко.

Профессор кафедры общего и орошаемого земледелия КубГАУ Валентина Василько отметила, что новый закон является важным шагом в деле сохранения структуры почвы и повышения ее продуктивности. По ее словам, плотная и обеструктурированная почва снижает содержание нитратов и активность микроорганизмов, что влияет на урожайность. Аграрии должны своевременно выявлять проблемные участки и корректировать уход за посевами.

Заместитель губернатора Андрей Коробка добавил, что аграрии активно пользуются механизмом агрострахования с субсидированием до 50% стоимости полиса. Продолжается также льготное кредитование хозяйств, приоритетными направлениями которого остаются растениеводство и меры по повышению продуктивности почв.

Губернатор и спикеры подчеркнули, что в условиях изменчивых климатических факторов внимание к агрострахованию, кредитной поддержке и сохранению плодородия почв станет основой стабильного развития агропромышленного комплекса Кубани в 2026 году.

Мария Удовик