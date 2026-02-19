Главные новости за 19 февраля. Новороссийск

Заместителя главы Новороссийска Романа Карагодина задержали сотрудники УФСБ. Чиновник курировал вопросы строительства.

В Новороссийске задержали экс-директора «Водоканала», сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

Незначительное снижение цен на бензин зафиксировали в Новороссийске за прошедшую неделю. Эксперт сообщил «Ъ-Новороссийск», что это может быть временным явлением перед подорожанием топлива.

Финансовый управляющий бывшего депутата Георгия Середина оспаривает в суде сделки с землей на общую сумму более 108 млн руб.

Администрация Новороссийска закупит 47 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на общую сумму более 343 млн руб., об этом свидетельствуют опубликованные тендеры в единой системе «Закупки».

В Новороссийске утвердили список пляжей, разрешенных для купания. В перечень вошли 15 рекреационных территорий.

Туроператор должен будет выплатить жителю Новороссийска компенсацию из-за задержки рейса в Египет в порядке суда. Семья из Новороссийска потеряла сутки отдыха.

Среднемесячная зарплата в Новороссийске составила 96,9 тыс. руб. по итогам января-ноября 2025 года, сообщает «Деловая газета Юг» со ссылкой на минэкономики Краснодарского края.