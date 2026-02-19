Экс-директора департамента культуры Тобольска осудили за поддельный диплом

Тобольский городской суд приговорил к двум месяцам ограничения свободы бывшего директора департамента по культуре и туризму администрации Тобольска (Тюменская область) Дениса Зенина. Он признан виновным в использовании поддельного диплома о высшем образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ), сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Суд установил, что при трудоустройстве на должность Денис Зенин предоставил поддельный диплом о высшем образовании. В должности директора департамента он проработал с февраля по июль 2024 года. 10 июля 2024 года его уволили и исключили из реестра муниципальной службы.

В суде подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он сообщил, что действительно обучался в Тюменском государственном университете и в 2001 году должен был получить квалификацию «Практический педагог-психолог», но предоставил суду только копию документа. В ходе проверки выяснилось, что диплом с данными реквизитами существует, но выдан он был другому лицу в другом регионе.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, положительные характеристики, а также то, что он финансово помогал участникам специальной военной операции. С учетом времени, проведенного под стражей с 24 января по 17 февраля 2026 года (из расчета день за два), наказание сочли полностью отбытым. Приговор пока не вступил в законную силу.

