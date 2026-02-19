В Северной Осетии более 200 млн рублей направят на благоустройство дорог Алагира

В Северной Осетии более 200 млн руб. направят на модернизацию улично-дорожной сети Алагира. Средства выделят для укрепление дорожного основания, обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также установку пандусов для маломобильных граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам чиновника, параллельно ведется развитие дорожной инфраструктуры Алагирского района. В настоящее время готовится проектно-сметная документация по реконструкции дороги между селами Харисджин и Унал. Трасса свяжет Куртатинское и Алагирское ущелья, что значительно улучшит транспортную доступность территории. Кроме того, корректируется проектно-сметная документация по реконструкции дороги к горнолыжному курорту Цей. По предварительным планам, к работам приступят в 2027-2028 годах.

Константин Соловьев