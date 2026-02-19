Масленица, «Эйнштейн и Маргарита», Маликов и Шуфутинский

Масленица Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани определены 17 площадок для празднования Масленицы. 20 февраля в Старо-Татарской слободе пройдет масленичное гуляние «Коймак бэйрэме». У Дома купца Муллина начнутся песни, хороводы, эстафеты и мастер-классы: «Солнцеворот», «Блинный волейбол», «Горячие валенки». Главное городское масленичное гулянье пройдет 21 февраля в парке «Черное озеро». В центре города организуют несколько тематических площадок: фольклорную с народными забавами, конкурсно-игровую зону и пространство клуба исторической реконструкции. В программе — выступления артистов, интерактивы для детей и взрослых, мастер-классы по народным танцам, хождению на ходулях, изготовлению кукол и памятных монет. Традиционно будут готовить блины с разными начинками. В воскресенье, 22 февраля, на площади ДК железнодорожников пройдут масленичные гуляния. В программе — концертные номера, народные игры и фотозона. Гостей угостят блинами и горячим чаем из самовара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Михаил Шуфутинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Михаил Шуфутинский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты Дмитрий Маликов 23 февраля в КСК «Уникс» состоится большой сольный концерт Дмитрия Маликова «Вне времени». Народный артист России, композитор, пианист и певец представит программу, в которую войдут такие песни, как «До завтра», «С днем рождения, мама», «Звезда моя далекая» и другие. Алексей Чумаков 26 февраля в МВЦ «Казань Экспо» выступит Алексей Чумаков. Певец представит эксклюзивную акустическую программу, в которую войдут как хиты: «Счастье», «Тут и там», «Необыкновенная», «Небо в твоих глазах», так и новые песни. Михаил Шуфутинский 26 февраля в КРК «Пирамида» состоится концерт Михаила Шуфутинского. Один из главных представителей русского шансона представит программу из хитов, собранных за долгие годы творческой карьеры: «Третье сентября», «Наколочка», «Марджанджа», «Соло», «Сгорая, плачут свечи» и другие. Вместе с артистом на сцену выйдут оркестр и балет.

Постановки «Эйнштейн и Маргарита» 24 февраля в театре им. Тинчурина покажут спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с Алексеем Серебряковым и Аленой Хмельницкой. Это пьеса-размышление о любви известного физика и жены скульптора Коненкова и о том, какой могла быть их последняя встреча. Действие происходит в августе 1945 года, когда на Японию были сброшены 2 атомные бомбы: Маргарита приезжает к Эйнштейну, чтобы сообщить о своем отъезде в СССР. Маргарита приезжает, чтобы сказать: через неделю она навсегда уезжает с мужем в СССР. Эйнштейн пытается уговорить ее остаться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Спорт Хоккей 25 февраля на «Татнефть Арене» казанский хоккейный клуб «Ак Барс» встретится с тольяттинской «Ладой» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало в 19:30. В прошлом матче 1 ноября казанцы уступили со счетом 3:4. Волейбол 22 февраля в Центре волейбола «Зенит-Казань» примет петербургский «Зенит» в рамках 26-го тура Суперлиги. В прошлом матче, в полуфинале Суперкубка 25 декабря, казанцы одержали победу над соперником со счетом 3:2.

Влас Северин