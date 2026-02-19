Ставропольский край поднялся на 10 позиций в рейтинге регионов по качеству жизни

Агентство стратегических инициатив (АСИ) опубликовало национальный рейтинг качества жизни регионов России по итогам 2025 года, и Ставропольский край поднялся сразу на десять позиций.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева представила результаты исследования на заседании наблюдательного совета 18 февраля 2026 года, отметив улучшение показателей в 41–42 субъектах РФ. Среднероссийский интегральный индекс вырос на 6,5%, а Ставрополье вошло в число регионов с высокой динамикой наряду с Приморским краем (+19 мест), Омской (+16), Астраханской (+15) областями и Бурятией (+11).

Лидеры рейтинга остались неизменными: Москва на первом месте, за ней Санкт-Петербург, Тюменская область без Югры, Татарстан и Сахалинская область. В топ-20 впервые пробились Липецкая область и Крым, а также ЯНАО, Севастополь, Белгородская и Калужская области, Чечня, Краснодарский край. Чеченская Республика подтвердила статус сильного региона СКФО, войдя в топ-20 — единственная из Северного Кавказа с такими результатами.

Эксперты учли 149 показателей по 12 направлениям: здравоохранение, образование, занятость, жилье, транспорт, досуг, безопасность, экология и другие. АСИ предложило регионам разработать дорожные карты по качеству жизни, как для инвестклимата, чтобы закрепить успех. Это стимулирует конкуренцию: Ставрополье теперь ориентируется на топ-20.

Обновленная методология синхронизировала критерии с KPI губернаторов и национальными целями развития. АСИ опросила почти 345 тыс. человек, собрала статистику и геоаналитику. Жители отметили рост удовлетворенности медуслугами и соцпомощью, сокращение времени записи к врачам, повышение востребованности выпускников на 11% и оценку возможностей для многодетных семей — на 40%. Регионы внесли около 600 предложений по методологии, что повысило точность оценки.

Ставропольский край добился успеха благодаря динамике в ключевых сферах: улучшению медпомощи, доступности образования, рынку труда и соцзащите. Губернатор Владимир Владимиров активно реализует нацпроекты, наращивая доходы населения и инфраструктуру — это подтверждают данные Росстата. Соседи по СКФО отстают: Кабардино-Балкария поднялась слабее, Северная Осетия и Дагестан находятся в нижней половине рейтинга.

Станислав Маслаков