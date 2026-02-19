Средняя зарплата в Новороссийске составила почти 97 тысяч рублей

По итогам января-ноября 2025 года среднемесячная зарплата в Новороссийске достигла 96,9 тыс. руб., сообщает «Деловая газета Юг», ссылаясь на министерство экономики Краснодарского края. По данным министерства, Новороссийск стал лидером по уровню средней зарплаты в ушедшем году.

По уровню среднемесячной заработной платы Новороссийск обогнал Краснодар, где за 11 месяцев 2025 года показатель составил 95,8 тыс. руб. На третьем месте в рейтинге расположился Геленджик со средней зарплатой 91,9 тыс. руб. ежемесячно. В Северском и Темрюкском районах средний уровень заработка составляет 89,2 тыс. руб. и 89,6 тыс. руб. соответственно.

Согласно сведениям минэкономики Кубани, Геленджик стал одним из лидеров по росту заработных плат в годовом выражении. За 2025 год средние зарплаты в городе-курорте выросли на 25,3%. Наибольшая динамика зафиксирована в Крыловском районе, где рост зарплат составил 26,9%.

София Моисеенко