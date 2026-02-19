В Челябинске суд арестовал лидера и восемь участников этнической ОПГ

Центральный районный суд Челябинска 19 февраля заключил под стражу предполагаемых участников этнической организованной преступной группы, задержанных 17 февраля сотрудниками УФСБ, ГУ МВД по региону и Главного управления уголовного розыска МВД России. В следственный изолятор отправили девять человек, в том числе лидера сообщества, сообщил „Ъ-Южный Урал“ источник.

По решению суда фигуранты будут находиться под стражей как минимум до 17 апреля.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, предполагаемых участников ОПГ силовики задержали в Челябинской области и Дагестане. По данным правоохранительных органов, они причастны к вымогательствам, разбоям и грабежам, а также связаны с челябинским преступным сообществом «Артаковские», предполагаемый лидер которого Артак Варосян находится в СИЗО.