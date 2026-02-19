В Дербенте зафиксировали самую низкую в РФ стоимость огурцов

Ассоциация «Руспродсоюз» зафиксировала в Дербенте самую низкую среднюю розничную цену на огурцы — 135 руб. за кг по данным на 1 февраля 2026 года, пишет ТАСС.

Вторым по дешевизне оказался Майкоп в Адыгее, где огурцы продают по 165,3 руб./кг, а в столицах ситуация куда дороже: Москва держит 305,3 руб./кг, Санкт-Петербург — 331,9 руб./кг. Эксперты объясняют такой успех Дербента близостью к южным теплицам Дагестана и Азербайджана, где мягкий климат снижает затраты на обогрев и освещение, в отличие от северных регионов.

В Норильске огурцы бьют рекорды дороговизны — 1061,5 руб./кг, а в Анадыре цена достигает 989 руб./кг из-за огромных логистических расходов и зависимости от круглогодичного искусственного света в теплицах. Разброс цен по России составляет кратные величины: от 135 руб. на юге до тысячи на севере, что отражает общероссийский тренд роста на 32,7% в январе по Росстату и почти 50,2% к февралю в Ставрополе, где килограмм дошел до 340 руб.. Производители по всей стране жалуются на удорожание энергоносителей: электричество и газ для теплиц съедают львиную долю себестоимости зимой, особенно в центральных и северных районах.

В Дагестане местные фермеры выигрывают от субтропического климата: огурцы растут в открытом грунте или минимально отапливаемых парниках, а импорт из соседнего Азербайджана держит цены стабильными. В Ставропольском крае, напротив, экономисты СКФУ связывают скачки с энергозатратами и прогнозируют падение на 22% к лету.

Ассоциация подчеркивает сезонный фактор: новогодний пик роста на 21% сменился замедлением — 6% во второй неделе января, 4,6% в третьей, — но юг пострадал меньше благодаря естественному свету. Потребители в Дербенте экономят почти в восемь раз по сравнению с Норильском, что стимулирует спрос и поддерживает местных огородников. Эксперты «Руспродсоюза» ждут стабилизации к марту, если рассада даст новый урожай, а логистика упростится.

Станислав Маслаков