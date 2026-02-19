Восемь человек претендуют на пост главы нового управления администрации Ижевска

За должность начальника управления по молодежной политике городской администрации будут бороться восемь человек. Об этом во «ВКонтакте» сообщила спикер гордумы Ижевска Любовь Зайцева.

19 февраля на очередной сессии гордумы Ижевска было принято решение о создании нового подразделения в администрации города — управление по молодежной политике. Ранее с молодежью работало управление по физической культуре, спорту и молодежной политике. Сейчас его разделили на два подразделения — по молодежной политике и по физической культуре и спорту.

Напомним, 26 января начался отбор кандидатов на должность начальника новообразованного управления администрации Ижевска. Он проходит в три этапа. Сейчас комиссия рассматривает документы кандидатов, 25 февраля пройдут собеседования и самопрезентации. После этого будет решено, кто возглавит новое подразделение.