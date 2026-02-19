В Новороссийске задержали экс-директора «Водоканала»

Бывшему директору «Водоканала» Новороссийска предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, действия экс-руководителя предприятия повлекли ущерб бюджету и нарушили права граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанный являлся директором МУП «Водоканал» в период с июля 2017 года по ноябрь 2021 года, на момент предъявления обвинения он находился на должности первого заместителя руководителя. Согласно материалам следствия, не позднее июля 2021 года экс-начальник «Водоканала» подписывал документы в нарушение процедуры подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. На основании документации новые дома подключались к старым сетям водоснабжения без фактической оплаты.

Следствие установило, что действия бывшего руководителя привели к значительному количеству аварий на сетях водоснабжения, а также к уменьшению напора воды и нарушению прав жителей Новороссийска на качественное получение коммунальных услуг. Ущерб, причиненный предприятию и городу, оценили почти в 27 млн руб.

Следователь СК России совместно с ФСБ края провели обыски на рабочем месте и по месту жительства фигуранта. Его заключили под стражу в рамках уголовного дела по ходатайству следователя.

По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, по делу продолжается выполнение комплекса следственных действий.

Кристина Мельникова