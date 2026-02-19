В КЧР из-за шквалистого ветра обесточились курорты Домбай и Архыз

В Карачаево-Черкесии сильный шквалистый ветер нарушил электроснабжение горных курортов Домбай и Архыз. Об этом сообщает пресс-служба филиала Россети «Карачаево-Черкесскэнерго».

Непогода повредила линии электропередачи 110 кВ «Зеленчук — Лунная поляна» и «Горная — Гоначхир». В результате без света остались часть потребителей поселка Домбай в Карачаевском городском округе и села Архыз в Зеленчукском районе.

Специалисты уже приступили к ликвидации повреждений. В восстановительных работах участвуют четыре бригады энергетиков со спецтехникой.

Константин Соловьев