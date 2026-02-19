Диджея из Ганы отправили из Удмуртии на родину

Судебные приставы Удмуртии выдворили из страны гражданина Ганы из-за непродленной визы и вида на жительство в РФ. После окончания учебы в ИжГТУ он работал диджеем в разных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии Фото: пресс-служба УФССП России по Удмуртии

«Нелегал привлечен к административной ответственности с наказанием в виде административного штрафа и выдворением за пределы РФ. Въезд в Россию для него закрыт на 5 лет»,— говорится в сообщении.

В целом за 2025 год судебные приставы республики выявили и выдворили из страны 146 иностранцев и лиц без гражданства.

Напомним, ранее из страны также выдворили двух африканцев. Гражданин Камеруна приехал в Россию как турист, а обосновался в Сарапуле на одном из пунктов выдачи заказов. Житель Сьерра-Леоне прибыл по студенческой визе для учебы в Российском университете дружбы народов (РУДН), но взял академический отпуск и устроился на молочный комбинат в селе Шаркан.