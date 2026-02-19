Пять человек погибли в ДТП в Магарамкентском районе Дагестана

В Магарамкентском районе Дагестана произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления МВД России.

Происшествие случилось в четверг, 19 февраля, около 14:30 на трассе «Магарамкент-Ахты-Рутул». По предварительным данным, 46-летний житель Рутульского района за рулем LADA Priora выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем LADA Granta под управлением 35-летнего жителя Магарамкентского района.

В результате столкновения погибли оба водителя, два пассажира LADA Priora и один пассажир LADA Granta. Обстоятельства случившегося выясняются.

Константин Соловьев